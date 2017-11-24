Церковь Швеции перестанет называть бога Господом. Потому что он не мужчина
Лютеранская Церковь Швеции призвала духовенство использовать
Лютеранская Церковь Швеции призвала духовенство использовать
Рекомендация была принята 23 ноября и вступит в силу с 20 мая 2018 года.
Архиепископ Антье Якелен заявила шведскому информагентству TT, что переход Церкви Швеции на более нейтральный язык обсуждался еще в 1986 году.
С точки зрения теологии, бог выше наших гендерных определений, бог — не человек.
. Церковь Швеции столкнулась с критикой
К лютеранской церкви в Швеции относятся больше шести миллионов человек. Всего в стране живет десять миллионов. С 2014 года Церковь Швеции возглавляет женщина, архиепископ Антье Якелен.