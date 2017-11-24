Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинцы ответили Зеленскому по поводу запрета «Сватов»
Умер Дмитрий Хворостовский
Кожа, ткань, мусор: авто, изготовленные из необычных материалов
Летевший в Германию самолет экстренно сел из-за состояния пилота
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс взрыв – очевидцы о деталях
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
18:28 (мск), источник: Meduza

Церковь Швеции перестанет называть бога Господом. Потому что он не мужчина

Лютеранская Церковь Швеции призвала духовенство использовать гендерно-нейтральный язык при обращении к богу. В частности, священникам рекомендовано воздержаться от употребления слов «Господь» и «он». Как пишет The Guardian, более предпочтительным вариантом предлагается считать слово «бог».

Источник: Reuters

Рекомендация была принята 23 ноября и вступит в силу с 20 мая 2018 года.

Архиепископ Антье Якелен заявила шведскому информагентству TT, что переход Церкви Швеции на более нейтральный язык обсуждался еще в 1986 году.

С точки зрения теологии, бог выше наших гендерных определений, бог — не человек.
Антье Якелен
Архиепископ

. Церковь Швеции столкнулась с критикой из-за своего решения, отмечает The Guardian. Доцент теологии Лундского университета Кристер Палмблад заявил датской газете Kristeligt Dagblad, что оно подрывает учение о Святой Троице и репутацию Церкви Швеции среди других христианских церквей. «Не очень хорошо, если она станет известна как церковь, не уважающая общее богословское наследие», — сказал он.

К лютеранской церкви в Швеции относятся больше шести миллионов человек. Всего в стране живет десять миллионов. С 2014 года Церковь Швеции возглавляет женщина, архиепископ Антье Якелен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стыдные вопросы про ДНР и ЛНР. Чем они вообще отличаются? Что там происходит? Отвечает спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта
Анатолий Чубайс дал показания в суде
Главные события недели (видео)
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Матч Шараповой признан лучшей игрой года
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь