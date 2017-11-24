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18:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Полные женщины ополчились на худых

Американские сестры Элис и Лекси Скаффиди (Alyse and Lexi Scaffidi) организовали шоу «Анти Victoria’s Secret», чтобы показать, что красивой может быть не только стройная женщина. Полные девушки разозлились на дискриминацию со стороны брендов и дизайнеров, которые предпочитают худых моделей.

Американские сестры Элис и Лекси Скаффиди (Alyse and Lexi Scaffidi) организовали шоу «Анти Victoria’s Secret», чтобы показать, что красивой может быть не только стройная женщина. Об этом сообщает газета Metro.

Полные девушки разозлились на дискриминацию со стороны брендов и дизайнеров, которые приглашают участвовать в своих показах только худых моделей.

«Эта идея пришла нам в голову на прошлогоднем показе Victoria’s Secret. Мы тоже были там, сидели загипнотизированные шикарными моделями. Мы тоже хотели быть “ангелами”, но мы знали, что это невозможно», — поделились они. По их словам, они решили организовать показ вместе с другими полными женщинами, чтобы показать, что каждая может быть «ангелом».

В самодеятельном шоу также приняли участие девушки-карлики, женщины с протезами, а также женщины, пережившие онкологические заболевания. «Имитация Victoria’s Secret Fashion Show в нашем исполнении была шансом исполнить мечту 21 девочки о том, чтобы почувствовать себя настоящими моделями на подиуме. Мы надеемся помочь девушкам с неидеальной внешностью поверить в себя», — рассказали сестры Скаффиди.

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