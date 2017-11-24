Сочинский бобслеист Алексей Воевода лишился золотой медали
Такое решение принял МОК.
Такое решение принял МОК.
Международный олимпийский комитет забрал золотую медаль у российского бобслеиста Александра Зубкова, завоеванную им на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, лишился награды и сочинский спортсмен Алексей Воевода.
— Такое решение было принято за нарушение антидопинговых правил, — написано в сообщении МОК. — Также он пожизненно отстранен от участия в последующих Олимпийских играх.
На заседании интересы сочинского бобслеиста представлял адвокат.
— Вины его нет. Алексей Иванович уже давал свои объяснения в МОК, — сообщила «Комсомольской правде» — Кубань менеджер спортсмена.
Напомним, Воевода стал победителем Олимпиады в соревнованиях двоек вместе с Александром Зубковым и четверок (Зубков, Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло). Все четверо бобслеистов уже завершили карьеру.
Таким образом, сборная России потеряла первое место в общекомандном зачете Олимпиады-2014.