Сочинский бобслеист Алексей Воевода лишился золотой медали

Международный олимпийский комитет забрал золотую медаль у российского бобслеиста Александра Зубкова, завоеванную им на Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, лишился награды и сочинский спортсмен Алексей Воевода.

— Такое решение было принято за нарушение антидопинговых правил, — написано в сообщении МОК. — Также он пожизненно отстранен от участия в последующих Олимпийских играх.

На заседании интересы сочинского бобслеиста представлял адвокат.

— Вины его нет. Алексей Иванович уже давал свои объяснения в МОК, — сообщила «Комсомольской правде» — Кубань менеджер спортсмена.

Напомним, Воевода стал победителем Олимпиады в соревнованиях двоек вместе с Александром Зубковым и четверок (Зубков, Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло). Все четверо бобслеистов уже завершили карьеру.