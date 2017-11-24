Названы сроки открытия платной трассы Москва — Петербург
Платная автодорога М-11 Москва —
Платная автодорога М-11 Москва —
По словам Кельбаха, 7-й и 8-й участки дороги должны быть построены до 30 июня 2018 года, но на этот счет есть сомнения.
Тем не менее до конца года магистраль будет открыта в полном объеме. Тестовая бесплатная эксплуатация новых участков займет всего 2−3 недели, далее начнут взимать плату, тариф пока не определен.
В августе руководители ведущих
Изначально власти планировали сдать дорогу к ЧМ-2018 по футболу. О том, что реализовать первоначальный план не получится, сообщил в конце лета глава Минтранса Максим Соколов. Он отметил, что строительство дороги на всей ее протяженности будет закончено «на рубеже 2018−2019 годов».
Протяженность магистрали — 669 км. В основном она пройдет параллельно существующей дороге М-10 «Россия». Строительство М-11 происходит в несколько этапов, каждый из них является самостоятельным инвестиционным проектом.