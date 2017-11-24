Названы сроки открытия платной трассы Москва — Петербург

По словам Кельбаха, 7-й и 8-й участки дороги должны быть построены до 30 июня 2018 года, но на этот счет есть сомнения.

Тем не менее до конца года магистраль будет открыта в полном объеме. Тестовая бесплатная эксплуатация новых участков займет всего 2−3 недели, далее начнут взимать плату, тариф пока не определен. Сергей Кельбах Глава госкорпорации «Автодор»

В августе руководители ведущих дорожно-строительных компаний Санкт-Петербурга обратились за помощью к бизнес-омбудсмену города Александру Абросимову. По их словам, запуск 7-го и 8-го участков трассы отстает от графика работ.

Изначально власти планировали сдать дорогу к ЧМ-2018 по футболу. О том, что реализовать первоначальный план не получится, сообщил в конце лета глава Минтранса Максим Соколов. Он отметил, что строительство дороги на всей ее протяженности будет закончено «на рубеже 2018−2019 годов».

Скоростная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг КАД Санкт-Петербурга.