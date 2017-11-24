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18:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге одобрили переименование Советских улиц

Топонимическая комиссия при Смольном рекомендовала городскому правительству вернуть исторические наименования улице Восстания и всем Советским улицам, сообщил на своей странице в соцсети депутат петербугского парламента Борис Вишневский.

Источник: РИА "Новости"

Комиссия предложили вернуть улицам дореволюционные названия, переименовав улицу Восстания обратно в Знаменскую, а Советские — обратно в Рождественские.

При этом идея опб аналогичном переименовании площади Восстания (где расположен бывший Николаевский, а ныне Московский вокзал) в Знаменскую было отклонено.

Окончательное решение о судьбе названий улиц примет губернатор Северной столицы. На согласования всех профильных ведомств понадобится не меньше трех месяцев.

Напомним, Знаменская улица стала улицей Восстания в 1923 году. Вслед за одноименной площадью она получила свое название в память о манифестации Февральской революции 1917 года. Советские улицы перестали быть Рождественскими также в 1923 году и получили свое новое наименование по Советскому проспекту (ныне — Суворовскому).

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