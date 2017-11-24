Более 350 ларьков убрали с территории Сормовского района с начала года
Все они торговали без документов либо были установлены не по правилам.
Все они торговали без документов либо были установлены не по правилам.
Власти ликвидировали свыше 350 нестационарных торговых объектов с территории Сормовского района Нижнего Новгорода с начала 2017 года. При этом меньше половины ларьков владельцы убрали сами, а более 200 были закрыты принудительно. Об этом стало известно в ходе демонтажа очередного такого ларька в центре Сормова.
Процедуру контролировал лично глава района Дмитрий Сивухин.
— Все больше жителей Сормовского района не доверяет продуктам из сомнительных ларьков. Временные сооружения, которые можно причислить к нестационарным торговым объектам, не должны осуществлять торговлю без разрешительных документов, — отметил он.
Именно так торговал молочной продукцией и киоск, который был сегодня ликвидирован властями. Собственник не убрал торговую точку после претензии администрации, и спустя 10 дней его вывезли принудительно.
В этом году в части ликвидации нелегальных торговых точек сормовские власти работают «ударными темпами»: за 2016 год с территории района вывезли около 100 таких объектов.