Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили последнюю волю "Петрухи" из "Белого солнца пустыни"
Чем опасны йогурты
Президент Туркменистана устроил дрифт на BMW M3
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Неопознанный аппарат в США в Сети назвали российским вторжением
Луганск сотряс взрыв – очевидцы о деталях
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
14События недели в фотографиях
18:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Более 350 ларьков убрали с территории Сормовского района с начала года

Все они торговали без документов либо были установлены не по правилам.

Источник: Агентство «Москва»

Власти ликвидировали свыше 350 нестационарных торговых объектов с территории Сормовского района Нижнего Новгорода с начала 2017 года. При этом меньше половины ларьков владельцы убрали сами, а более 200 были закрыты принудительно. Об этом стало известно в ходе демонтажа очередного такого ларька в центре Сормова.

Процедуру контролировал лично глава района Дмитрий Сивухин.

— Все больше жителей Сормовского района не доверяет продуктам из сомнительных ларьков. Временные сооружения, которые можно причислить к нестационарным торговым объектам, не должны осуществлять торговлю без разрешительных документов, — отметил он.

Именно так торговал молочной продукцией и киоск, который был сегодня ликвидирован властями. Собственник не убрал торговую точку после претензии администрации, и спустя 10 дней его вывезли принудительно.

В этом году в части ликвидации нелегальных торговых точек сормовские власти работают «ударными темпами»: за 2016 год с территории района вывезли около 100 таких объектов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жительница Ставрополя в 92 года стоит на голове и покоряет телевидение
Эксперт: В матче «Спартак» - «Зенит» шансы команд на успех равны
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Путин выразил соболезнования президенту Египта
Анатолий Чубайс дал показания в суде
В России будут развивать региональные перевозки на дирижаблях
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Матч Шараповой признан лучшей игрой года
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь