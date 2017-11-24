Более 350 ларьков убрали с территории Сормовского района с начала года

Источник: Агентство «Москва»

Власти ликвидировали свыше 350 нестационарных торговых объектов с территории Сормовского района Нижнего Новгорода с начала 2017 года. При этом меньше половины ларьков владельцы убрали сами, а более 200 были закрыты принудительно. Об этом стало известно в ходе демонтажа очередного такого ларька в центре Сормова.

Процедуру контролировал лично глава района Дмитрий Сивухин.

— Все больше жителей Сормовского района не доверяет продуктам из сомнительных ларьков. Временные сооружения, которые можно причислить к нестационарным торговым объектам, не должны осуществлять торговлю без разрешительных документов, — отметил он.

Именно так торговал молочной продукцией и киоск, который был сегодня ликвидирован властями. Собственник не убрал торговую точку после претензии администрации, и спустя 10 дней его вывезли принудительно.