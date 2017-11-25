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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

В Виндзорском замке установили 6-метровую елку

Королевская семья готовится к Рождеству: в Виндзорском замке установили 6-метровую елку, сообщает Daily Mail.

Королевская семья готовится к Рождеству: в Виндзорском замке установили 6-метровую елку, сообщает Daily Mail.

Дерево было срублено в Большом виндзорском парке, доставлено в замок и установлено в зале Святого Георгия. Елку украсили в золотых тонах — позолоченными шишками и звездочками. Верхушку ели традиционно украшает фигурка ангела.

Рождественские украшения — ежегодная традиция в замке. В прошлом году комнаты были украшены в азиатском стиле китайскими фонариками. Ожидается, что весь декабрь королева Великобритании проведет в Виндзоре, хотя обычно она не отмечает там Рождество.

Ранее сообщалось, что Меланья и Бэррон Трамп встретили рождественскую елку в Белом доме.

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