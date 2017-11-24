Синоптики объявили оранжевый уровень из-за опасного густого тумана
По информации Гидромета, туман начнет сгущаться уже вечером в пятницу 24 ноября.
По информации Гидромета, туман начнет сгущаться уже вечером в пятницу 24 ноября.
МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ночь и утро субботы
По информации Гидромета, туман начнет сгущаться уже вечером в пятницу 24 ноября.
«Во многих районах республики ожидаются туманы при видимости 100−500 метров, которые сохранятся в течение ночи и утром 25 ноября», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в Минске ночью также ожидается сильный туман: видимость на дорогах не превысит 100 метров.
Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на