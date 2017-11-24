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19:26 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики объявили оранжевый уровень из-за опасного густого тумана

По информации Гидромета, туман начнет сгущаться уже вечером в пятницу 24 ноября.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на ночь и утро субботы из-за густого тумана, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации Гидромета, туман начнет сгущаться уже вечером в пятницу 24 ноября.

«Во многих районах республики ожидаются туманы при видимости 100−500 метров, которые сохранятся в течение ночи и утром 25 ноября», — сказали в Гидромете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Там также сообщили, что в Минске ночью также ожидается сильный туман: видимость на дорогах не превысит 100 метров.

Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.

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