Школьники будут изучать государственные языки республик два часа в неделю

Источник: РИА Новости

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательных уроков татарского языка для их детей или требуя сократить число уроков по этому предмету. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

Вопрос о преподавании и изучении языков Татарстана обсуждался на заседании парламента республики в начале ноября. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что с центром обсуждается внедрение нового федерального стандарта, согласно которому наряду с родным языком должен появиться предмет «государственный язык республики». В этом случае татарский язык как государственный язык Татарстана должен быть обязательным в начальной и общей школе два часа в неделю, школьники смогут выбрать дополнительно изучение родного языка — русского, татарского, марийского, чувашского или другого, а в старших классах изучение татарского может быть добровольным.

Читайте также Рустам Минниханов выступил в защиту татарского языка

«Действительно, очень насущный вопрос, который стоит на повестке дня не только в Татарстане, но и во всех национальных республиках. В этой связи я должен сказать: в Конституции РФ, в 68-й статье установлено, что государственным языком Российской Федерации на всей территории страны является русский язык. Одновременно республикам гарантировано право на установление своих государственных языков. Федеральными законами о языках народов РФ и об образовании в РФ гарантировано право граждан на изучение родных языков и государственных языков республик в общеобразовательных школах в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом», — пояснил Бабич.

Как подчеркнул полпред президента, важно понимать, что государственный язык и родной язык — это совсем не одно и то же. Он признал, что до сих пор вопрос изучения государственных языков республик в РФ не был до конца урегулирован.

«Право его изучать было, а механизма реализации этого права не было. В этой связи после обращения … Минниханова данный вопрос был ещё раз внимательно изучен, и Минобразования РФ разработало методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республик, входящих в состав РФ. Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики», — пояснил Бабич.

Видео Тысячи человек в Риге протестуют против запрета русского языка в школах

Во всех республиках Поволжья, по его словам, изменены учебные планы и доведены до образовательных учреждений, количество часов русского языка доведено до установленного и рекомендуемого министерством образования РФ, во всех регионах округа организована, а где-то уже завершена работа по выбору детьми и их родителями или законными представителями родного языка. Соответствующие методические указания, по его информации, Минобрнауки РФ направит в регионы в ближайшее время.

«Тем самым, вопросы изучения русского языка, а также родных языков и государственных языков республик и нормативно, и методологически будут окончательно урегулированы. И тем самым поручение президента РФ будет выполнено в полном объёме. Далее практической деятельностью органов государственной власти регионов необходимо довести эти вопросы до фактического исполнения», — отметил полпред.