Усиление ветра ожидается в Казахстане 25 ноября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана в субботу, 25 ноября, ожидается погода без осадков, лишь на юге и
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана в субботу, 25 ноября, ожидается погода без осадков, лишь на юге и
По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 20−25 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15−20 м/с.
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В Мангистауской, Актюбинской, днем Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.
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