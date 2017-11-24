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22:16 (мск), источник: Kazinform

Усиление ветра ожидается в Казахстане 25 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана в субботу, 25 ноября, ожидается погода без осадков, лишь на юге и северо-западе с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

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Источник: Reuters

По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 20−25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях днем ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Мангистауской, Актюбинской, днем Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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