Прогноз погоды на 25 ноября

В Бричанах и Сороках будет 5 градусов тепла, в Бельцах —. В Оргееве воздух прогреется до 7 градусов, а в Кишинёве и Тирасполе до 8. В Леове столбики термометров покажут 9 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 10.