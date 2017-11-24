Прогноз погоды на 25 ноября
25 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман.
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25 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман.
В Бричанах и Сороках будет 5 градусов тепла, в Бельцах —. В Оргееве воздух прогреется до 7 градусов, а в Кишинёве и Тирасполе до 8. В Леове столбики термометров покажут 9 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 10.
26 ноября существенных изменений не предвидится.