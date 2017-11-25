Фильм режиссера из Владивостока покажут на кинофестивале
Режиссер из Владивостока Петр Старостин вошел во внеконкурсную программу фестиваля «Артдокфест 2017» со своей короткометражкой «Выпускной», сообщает «Deita. ru».
Режиссер из Владивостока Петр Старостин вошел во внеконкурсную программу фестиваля «Артдокфест 2017» со своей короткометражкой «Выпускной», сообщает «Deita. ru».
Фильм покажут в Москве,
Затем, по словам режиссера, ему «захотелось сделать картину необычной. Я показал заказчикам свою предыдущую работу, фильм “Спасибо”, и они заинтересовались. Съемки заняли полгода. Для ленты были записаны интервью с преподавателем и её учениками. Некоторые сцены пришлось доснимать уже после выпускного. У фильма есть две версии: получасовая и 15-минутная, которая и была отправлена на фестиваль».
Напомним, фестиваль документального кино «Артдокфест» проводится в Москве с 2007 года. Во внеконкурсной программе «Среда» представляется мировая русскоязычная документалистика.
Таисия Масина.