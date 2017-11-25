Фильм режиссера из Владивостока покажут на кинофестивале

Фильм покажут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в рамках с 6 по 12 декабря. Как пишет The Village изначально фильм создавался как коммерческий проект, который Старостин сделал на заказ для учеников одной из школ Владивостока.

Затем, по словам режиссера, ему «захотелось сделать картину необычной. Я показал заказчикам свою предыдущую работу, фильм “Спасибо”, и они заинтересовались. Съемки заняли полгода. Для ленты были записаны интервью с преподавателем и её учениками. Некоторые сцены пришлось доснимать уже после выпускного. У фильма есть две версии: получасовая и 15-минутная, которая и была отправлена на фестиваль».