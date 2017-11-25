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01:07 (мск), источник: Известия

Дочери Трампа и Клинтона встали на защиту дочери Обамы

Дочери нынешнего и бывшего американских лидеров — Дональда Трампа и Билла Клинтона — встали на защиту права на личную жизнь старшей дочери экс-главы США Барака Обамы — Малии.

Источник: Reuters

Они сделали соответствующие записи в своих микроблогах. «Оставьте Малию в покое. Как молодая женщина и студент колледжа она имеет право на свою личную жизнь и не должна становиться вашим инфоповодом. Будьте лучше», — отметила Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон.

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Подобную запись разместила и старшая дочь нынешнего хозяина Белого дома, Иванка Трамп.

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Их твиты стали реакцией на повышенное внимание американского общества к Малии, которую замечали целующейся с парнем, игроком в американский футбол, и курящей.

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Один из пользователей Twitter также разразился сарказмом: «Малию Обаму застукали курящей. О, Боже! Мы можем только надеяться, что она закончит прямо как этот курильщик». На второй половине фотографии изображен ее отец, Барак Обама, с сигаретой.

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