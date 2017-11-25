Дочери Трампа и Клинтона встали на защиту дочери Обамы

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Они сделали соответствующие записи в своих микроблогах. «Оставьте Малию в покое. Как молодая женщина и студент колледжа она имеет право на свою личную жизнь и не должна становиться вашим инфоповодом. Будьте лучше», — отметила Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон.

Подобную запись разместила и старшая дочь нынешнего хозяина Белого дома, Иванка Трамп.

Их твиты стали реакцией на повышенное внимание американского общества к Малии, которую замечали целующейся с парнем, игроком в американский футбол, и курящей.