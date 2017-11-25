Дочери Трампа и Клинтона встали на защиту дочери Обамы
Дочери нынешнего и бывшего американских лидеров — Дональда Трампа и Билла Клинтона — встали на защиту права на личную жизнь старшей дочери
Дочери нынешнего и бывшего американских лидеров — Дональда Трампа и Билла Клинтона — встали на защиту права на личную жизнь старшей дочери
Они сделали соответствующие записи в своих микроблогах. «Оставьте Малию в покое. Как молодая женщина и студент колледжа она имеет право на свою личную жизнь и не должна становиться вашим инфоповодом. Будьте лучше», — отметила Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон.
Подобную запись разместила и старшая дочь нынешнего хозяина Белого дома, Иванка Трамп.
Их твиты стали реакцией на повышенное внимание американского общества к Малии, которую замечали целующейся с парнем, игроком в американский футбол, и курящей.
Один из пользователей Twitter также разразился сарказмом: «Малию Обаму застукали курящей. О, Боже! Мы можем только надеяться, что она закончит прямо как этот курильщик». На второй половине фотографии изображен ее отец, Барак Обама, с сигаретой.