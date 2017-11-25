Массовые сообщения о минировании захлестнули Украину

По Украине прокатилась волна сообщений о минировании общественных зон и важных объектов. Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах прошли по аэропортам Киева, Одессы, Винницы, Днепра и Ивано-Франковска.

В результате проверок ни одно из сообщений не подтвердилось. Так же как и сообщения о заминированных торговых центрах в Виннице. Эвакуации подверглись около 30 тыс. жителей страны.

Во Львове из-за сообщений о минировании вывели 30 тыс. человек, в Виннице — 2 тыс. и в аэропортах около 300 посетителей.

В отношении звонивших открыто производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.