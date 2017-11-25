Диктант по географии пройдёт в воскресенье в Иркутске
Его проведут на четырех площадках города — в школе № 17, Институте развития образования, в Иркутском государственном университете и библиотеке имени
Его проведут на четырех площадках города — в школе № 17, Институте развития образования, в Иркутском государственном университете и библиотеке имени
Проверить свои знания может каждый. Начало в 12 часов. Регистрация — за час. С собой нужно взять только ручку и паспорт. Вариантов диктанта пять, каждый — из 30 тестовых заданий. На выполнение дадут 45 минут.