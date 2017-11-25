Трамп отказался стать человеком года по версии Time
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил в своем твиттере, что отказался от титула «Человек года» по версии журнала Time.
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«Из Time позвонили сообщить, что меня ВОЗМОЖНО назовут “Человеком года”, как и в прошлом году, но мне придется дать интервью и согласиться на большую фотосессию. Я ответил, что “возможно” тут недостаточно и отказался. В любом случае спасибо!».
Трамп стал человеком года по версии Time в декабре 2016 года. Тогда избранный президент был польщен и заявил, что быть на обложке журнала для него — «огромная честь».
«Человек года» по версии Time станет известен 6-го декабря.