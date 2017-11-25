Жители Вяземского района смогут сдавать нормы ГТО
Современное спортивное оборудование установили во дворе местной школы.
Современное спортивное оборудование установили во дворе местной школы.
Первая уличная площадка для сдачи норм ГТО открыта в Вяземском районе. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления образования Вяземского района Марина Савченко, современное спортивное оборудование установлено во дворе средней общеобразовательной школы № 1 поселка Дормидонтовка.
— На площадке с мягким морозоустойчивым резиновым покрытием размещены металлические турники, скамьи для пресса, гимнастические брусья, дорожка для прыжков в длину и другие спортивные снаряды, — уточнила начальник управления образования Вяземского района Марина Савченко. — Теперь взрослые и дети трех близлежащих сел: Дормидонтовка, Капитоновка, Красицкое смогут не только тренироваться и сдавать нормы ГТО, но и проводить на площадке спортивные состязания, которые очень популярны среди жителей нашего района.
Субсидию районная администрация получила из краевого бюджета по программе обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.
— Наш район уже третий год участвует в этой программе. Помимо школы поселка Дормидонтовка, уже отремонтированы спортивные залы в школах сел Аван и Шереметьево, — отметила Марина Савчеко. — В этом году мы получили 4.5 млн рублей и 1.5 млн рублей вложили из районного бюджета. Средств хватило также на закупку современных баскетбольных щитов, волейбольных стоек, гимнастической