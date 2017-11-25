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09:03 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жители Вяземского района смогут сдавать нормы ГТО

Современное спортивное оборудование установили во дворе местной школы.

Первая уличная площадка для сдачи норм ГТО открыта в Вяземском районе. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления образования Вяземского района Марина Савченко, современное спортивное оборудование установлено во дворе средней общеобразовательной школы № 1 поселка Дормидонтовка.

 — На площадке с мягким морозоустойчивым резиновым покрытием размещены металлические турники, скамьи для пресса, гимнастические брусья, дорожка для прыжков в длину и другие спортивные снаряды, — уточнила начальник управления образования Вяземского района Марина Савченко. — Теперь взрослые и дети трех близлежащих сел: Дормидонтовка, Капитоновка, Красицкое смогут не только тренироваться и сдавать нормы ГТО, но и проводить на площадке спортивные состязания, которые очень популярны среди жителей нашего района.

Субсидию районная администрация получила из краевого бюджета по программе обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

 — Наш район уже третий год участвует в этой программе. Помимо школы поселка Дормидонтовка, уже отремонтированы спортивные залы в школах сел Аван и Шереметьево, — отметила Марина Савчеко. — В этом году мы получили 4.5 млн рублей и 1.5 млн рублей вложили из районного бюджета. Средств хватило также на закупку современных баскетбольных щитов, волейбольных стоек, гимнастической стенки-трансформера с тренажерами и подвесных мишеней, которых, по словам Марины Савченко, в Вяземском районе еще не было.

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