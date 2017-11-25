Жители Вяземского района смогут сдавать нормы ГТО

Первая уличная площадка для сдачи норм ГТО открыта в Вяземском районе. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления образования Вяземского района Марина Савченко, современное спортивное оборудование установлено во дворе средней общеобразовательной школы № 1 поселка Дормидонтовка.

— На площадке с мягким морозоустойчивым резиновым покрытием размещены металлические турники, скамьи для пресса, гимнастические брусья, дорожка для прыжков в длину и другие спортивные снаряды, — уточнила начальник управления образования Вяземского района Марина Савченко. — Теперь взрослые и дети трех близлежащих сел: Дормидонтовка, Капитоновка, Красицкое смогут не только тренироваться и сдавать нормы ГТО, но и проводить на площадке спортивные состязания, которые очень популярны среди жителей нашего района.

Субсидию районная администрация получила из краевого бюджета по программе обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.