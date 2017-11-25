Полиция Владивостока закрывает незаконные парковки

Источник: Комсомольская правда

Рейды по нелегальным парковкам проводит полиция Владивостока. На прошедшей неделе стражи порядка проверили, как работают парковки на улицах Некрасовская, Адмирала Горшкова и проспекте Красного Знамени. Как оказалось, не все предприниматели чисты на руку.

Как сообщает пресс-служба краевой полиции, составлено пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды.

О незаконных парковках в полицию заявляют автолюбители. Так, с начала года благодаря сообщениям от граждан люди в форме выявили и составили протоколы на 195 работников нелегальных автостоянок. Причем 89 из этих работников были иностранцами.