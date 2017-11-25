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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Владивостока закрывает незаконные парковки

За неделю проверили автостоянки на Некрасовской, Горшкова и Красного Знамени.

Источник: Комсомольская правда

Рейды по нелегальным парковкам проводит полиция Владивостока. На прошедшей неделе стражи порядка проверили, как работают парковки на улицах Некрасовская, Адмирала Горшкова и проспекте Красного Знамени. Как оказалось, не все предприниматели чисты на руку.

Как сообщает пресс-служба краевой полиции, составлено пять протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды.

О незаконных парковках в полицию заявляют автолюбители. Так, с начала года благодаря сообщениям от граждан люди в форме выявили и составили протоколы на 195 работников нелегальных автостоянок. Причем 89 из этих работников были иностранцами.

О незаконных парковках во Владивостоке можно заявить по телефону 02 (для мобильных телефонов 102). Полиция предупреждает: то, что вы отдали деньги нелегалу-парковщику, вовсе не значит, что ваша машина будет в целости и сохранности.

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