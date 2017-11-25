Хабаровчане украсят главную елку Приамурского зоосада, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Все желающие до 20 декабря могут предоставить игрушку собственного изготовления, которая будет выставлена на открытое голосование.

— Творческие работы должны быть устойчивыми к снегу, ветру, сырости, узнаваемыми, не менее 10 см, максимальный размер — не ограничен. Конструкция изделия — облегченная. Крепление должно выдержать вес игрушки и иметь завязки для крепления на елке. Игрушки также могут быть плоскими или объемными. На украшении необходимо разместить информацию об изготовителе — имя, возраст, название, — уточнили организаторы новогоднего конкурса. А вот использовать в изготовлении игрушки иголки, булавки, стекло и прочие колющие и режущие предметы строго запрещается. Работники зоосада считают это небезопасным.