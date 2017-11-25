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09:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане украсят главную елку Приамурского зоосада

Стать участником конкурса можно до 20 декабря.

Хабаровчане украсят главную елку Приамурского зоосада, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Все желающие до 20 декабря могут предоставить игрушку собственного изготовления, которая будет выставлена на открытое голосование.

 — Творческие работы должны быть устойчивыми к снегу, ветру, сырости, узнаваемыми, не менее 10 см, максимальный размер — не ограничен. Конструкция изделия — облегченная. Крепление должно выдержать вес игрушки и иметь завязки для крепления на елке. Игрушки также могут быть плоскими или объемными. На украшении необходимо разместить информацию об изготовителе — имя, возраст, название, — уточнили организаторы новогоднего конкурса. А вот использовать в изготовлении игрушки иголки, булавки, стекло и прочие колющие и режущие предметы строго запрещается. Работники зоосада считают это небезопасным.

 — Всего будет определено три призовых места в каждой возрастной категории: до 6 лет, 6−13 лет, 14−17 лет, от 18 лет. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. Победители получат ценные подарки, а всем участникам конкурса вручим разовые бесплатные билеты на посещение зоосада в течение года, — рассказали организаторы. Игрушки можно приносить до 20 декабря с 9.00 до 17.00 в зоосаде им. Сысоева или по адресу: ул. Дзержинского 36, офис 213.

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