На МКС проведут эксперимент о возможности варить пиво в космосе

Эксперименты с пивоваренным ячменем пройдут совместно с Центром космической науки CASIS, который управляет американскими научными исследованиями на орбите.

Планируется, что после проращивания зерна вернутся на Землю. Результаты исследования должны лечь в основу возможной технологии пивоварения на Марсе и дать новые данные для земного сельского хозяйства.

Весной на конференции SXSW компания AB InBev объявила, что собирается варить пиво на Марсе, когда человечество начнет осваивать Красную планету.