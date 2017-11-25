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06:29 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе будет без осадков и до 4 градусов мороза

Ветер южный 5−10 м/с, отметили в метеослужбе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 65% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сухая погода с легким морозом ожидается в субботу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура в Москве составит минус 2 — ноль, по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса», — отметил представитель метеослужбы. Ветер южный 5−10 м/с.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, но все также без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 4 — минус 6, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов мороза. Днем в столице будет минус 2 — ноль, по области — от минус 5 до ноля градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/с.

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