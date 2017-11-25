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09:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МОК лишил главу Федерации бобслея России Александра Зубкова из Братска золотых медалей

Это связано с нарушениями антидопинговых правил.

Источник: IrkutskMedia.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российского бобслеиста Александра Зубкова из Братска золотых медалей, которые он получил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Комиссия решила, что спортсмен принимал запрещенные препараты. Также он пожизненно отстранен от участия в последующих Олимпийских играх. Аналогичное наказание вынесено еще трем российским спортсменам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МОК.

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