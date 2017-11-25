Форум для будущих мам пройдет в кинотеатре «Совкино» в Хабаровске

Хабаровск, 25 ноября, AmurMedia.

В честь Дня матери, который в России отметят 26 ноября, министерство здравоохранения Хабаровского края и Региональный проект «Счастливая семья» проводят форум для будущих мам «iМама-2017». В воскресенье, 26 ноября в 11.00 в кинотеатре «Совкино» беременные женщины смогут получить бесплатную консультацию неонатолога, акушера-гинеколога, психолога, консультанта по детскому сну и грудному вскармливанию, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

Кроме того, будет организован бесплатный кинопоказ для мам с детьми до года. В фойе кинотеатра будут мастер-классы для детей и взрослых, торговые ряды со специализированными товарами.