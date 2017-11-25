Форум для будущих мам пройдет в кинотеатре «Совкино» в Хабаровске
Женщины получат бесплатную консультацию врачей и примут участие в дефиле.
Женщины получат бесплатную консультацию врачей и примут участие в дефиле.
Хабаровск, 25 ноября, AmurMedia.
В честь Дня матери, который в России отметят 26 ноября, министерство здравоохранения Хабаровского края и Региональный проект «Счастливая семья» проводят форум для будущих мам «iМама-2017». В воскресенье, 26 ноября в 11.00 в кинотеатре «Совкино» беременные женщины смогут получить бесплатную консультацию неонатолога,
Кроме того, будет организован бесплатный кинопоказ для мам с детьми до года. В фойе кинотеатра будут
День матери отмечается в России с 1988 года по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин.