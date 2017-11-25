МЧС: метели прогнозируют в Иркутской области, осторожней на дорогах

Источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает: погода испортится в Иркутской области — нужно быть осторожней. В выходные скорость ветра по области достигнет 26 метров в секунду. На Байкале — 30−35 метров в секунду.

— При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, — сообщают на сайте ведомства. — Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20−50 метров. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Если такой возможности нет — убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке. Помните, перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе.

Спасатели советуют: нужно тщательно изучить свой маршрут. Выяснить, где находятся заправочные станции, кафе, гостиницы, автостоянки. Также нужно сообщить друзьям и родным о своей поездки.