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17:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане резко выросла заболеваемость ботулизмом

(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году по сравнению с прошлым резко выросла заболеваемость ботулизмом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Если в 2016 году ботулизмом болели всего трое жителей республики, то в 2017-м — уже 12. При этом один из заболевших скончался, отмечается в сообщении ведомства.

Ботулизм развивается при попадании в человеческий организм токсина, возникающего при несоблюдении правил изготовления и хранения консервов. Среди его симптомов — боль в центре живота, диарея, слабость, резкое повышение температуры, расширение зрачков. Отравившиеся нуждаются в экстренной медицинской помощи.

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