В Татарстане резко выросла заболеваемость ботулизмом
(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году по сравнению с прошлым резко выросла заболеваемость ботулизмом. Об этом сообщает
(Казань, 24 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане в этом году по сравнению с прошлым резко выросла заболеваемость ботулизмом. Об этом сообщает
Если в 2016 году ботулизмом болели всего трое жителей республики, то в 2017-м — уже 12. При этом один из заболевших скончался, отмечается в сообщении ведомства.
Ботулизм развивается при попадании в человеческий организм токсина, возникающего при несоблюдении правил изготовления и хранения консервов. Среди его симптомов — боль в центре живота, диарея, слабость, резкое повышение температуры, расширение зрачков. Отравившиеся нуждаются в экстренной медицинской помощи.