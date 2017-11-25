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09:54 (мск), источник: Podrobno.uz

Ташкент может отказаться от внедрения раздельного сбора мусора

Ташкент может отказаться от внедрения системы раздельного сбора мусора, которую с разной степенью успешности пытаются внедрить с 2012 года.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкент может отказаться от внедрения системы раздельного сбора мусора, которую с разной степенью успешности пытаются внедрить с 2012 года.

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Напомним, что раздельный сбор подразумевает закупку и установку разноцветных контейнеров для мусора: голубых — для пластмассовых отходов, белых — для бумажных, желтых — для пищевых, черных — для других видов отходов.

По словам первого заместителя председателя Госкомэкологии Айбека Адхамжанова, сегодня многие развитые страны постепенно отказываются от раздельного сбора на мусоросборочных пунктах и переходят на сортировку отходов прямо на мусороперерабатывающих заводах.

«На первом этапе многие развитые страны пришли к тому, что надо внедрять раздельный сбор. Но прошло время, ситуация изменилась, появилось новое оборудование. Мы, например, посетили Германию и ознакомились с новейшими технологиями, которые позволяют осуществлять сортировку мусора прямо на заводе. Оборудование настолько точное, что, например, можно даже сортировать бутылки по цвету стекла», — рассказал он.

Германия сегодня, отметил Адхамжанов, постепенно отказывается от раздельного сбора из-за его неэкономичности.

«Когда мы консультировались с немецкими экспертами, они обрисовали нам основные проблемы такого подхода. Первоначально Германия столкнулась с тем, что у них были раздельные баки для бумаги, пластика и других отходов, а вывоз мусора осуществлялся одной машиной. Затем они стали отправлять разные авто для пластика, бумаги, стекла. Но в условиях современного города с плотным трафиком пришлось утроить число таких машин, что серьезно повлияло на себестоимость услуг», — сказал представитель Госкомэкологии.

Выход был найдет благодаря новым технологиям. Сейчас немцы, заметил Адхамжанов, сортируют мусор прямо на заводах при помощи лазерных технологий.

«У нас тоже есть такие намерения по строительству современных заводов, где сортировка будет происходить уже на месте. Рассматриваем, например, для этого Ферганскую долину», — заключил он.

Напомним, что на днях Госкомэкологии и южнокорейская компания Sejin G&E Co., ltd подписали меморандум по реализации совместного проекта по утилизации и переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

Проект общей стоимостью 50−60 миллионов долларов будет реализован на базе крупнейшего мусорного полигона в Ахангаранском районе Ташкентской области, куда в основном и вывозятся отходы столицы. Он предусматривает установку технологий утилизации и переработки ТБО, получение свалочного газа и производство электрической и тепловой энергии.

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 Ташкент может отказаться от внедрения раздельного сбора мусора
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