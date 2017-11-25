В 2017 году в Тулунском районе будет построено восемь новых ФАПов
Узкий коридорчик, маленькие кабинетики и отсутствие элементарных удобств. Вот таким был прежний ФАП в Писарево. Новый отличается от него кардинально.
Узкий коридорчик, маленькие кабинетики и отсутствие элементарных удобств. Вот таким был прежний ФАП в Писарево. Новый отличается от него кардинально.
В этом году в Тулунском районе — настоящий бум строительства
— У нас ФАПы существующие были построены в советский период. Многие имели очень значительный износ. К примеру, село
А первой ласточкой стал вот этот — в пяти километрах от Тулуна. Его сдали в конце прошлого года. ФАП обслуживает более двух тысяч жителей Писарево и Иннокентьевского.
— Очень востребован. Много детей — больше 300. Каждый год рождается как минимум 10 малышей. И нам работать удобнее, и пациентам. Потому что тут два процедурных кабинета. Все лучше. Нас все устраивает, — говорит фельшер Ольга Громышева.
Тепло, светло, уютно. Ежедневно за доврачебной помощью сюда обращается самое малое десять человек. Сейчас здесь можно не только получить консультацию и пройти необходимые процедуры.
— Было выделено три миллиона 100 тысяч рублей для приобретения необходимого дорогостоящего оборудования. Это аппараты ИВЛ, портативные дифибрилляторы, которыми будут оснащены новые ФАПы, — говорит главный врач Тулунской городской больницы Елена Гусевская.
К новому году двери для пациентов откроет еще один фельдшерский пункт — в поселке Целинном.