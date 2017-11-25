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09:27 (мск), источник: Вести Иркутск

В 2017 году в Тулунском районе будет построено восемь новых ФАПов

Узкий коридорчик, маленькие кабинетики и отсутствие элементарных удобств. Вот таким был прежний ФАП в Писарево. Новый отличается от него кардинально.

В этом году в Тулунском районе — настоящий бум строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас в разной стадии завершения восемь ФАПов в разных уголках территории. Все — возводятся по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

— У нас ФАПы существующие были построены в советский период. Многие имели очень значительный износ. К примеру, село Трактово-Курзан. Нам пришлось ФАП переносить в действующий клуб, — говорит заместитель мэра Тулунского района Сергей Шаяхматов.

А первой ласточкой стал вот этот — в пяти километрах от Тулуна. Его сдали в конце прошлого года. ФАП обслуживает более двух тысяч жителей Писарево и Иннокентьевского.

— Очень востребован. Много детей — больше 300. Каждый год рождается как минимум 10 малышей. И нам работать удобнее, и пациентам. Потому что тут два процедурных кабинета. Все лучше. Нас все устраивает, — говорит фельшер Ольга Громышева.

Тепло, светло, уютно. Ежедневно за доврачебной помощью сюда обращается самое малое десять человек. Сейчас здесь можно не только получить консультацию и пройти необходимые процедуры.

— Было выделено три миллиона 100 тысяч рублей для приобретения необходимого дорогостоящего оборудования. Это аппараты ИВЛ, портативные дифибрилляторы, которыми будут оснащены новые ФАПы, — говорит главный врач Тулунской городской больницы Елена Гусевская.

К новому году двери для пациентов откроет еще один фельдшерский пункт — в поселке Целинном.

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