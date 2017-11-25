Челябинск-2020 показали с высоты птичьего полёта
Создатели масштабного проекта благоустройства Челябинска выложили видео о том, как будет выглядеть город в 2020 году к саммитам ШОС и БРИКС.
Создатели масштабного проекта благоустройства Челябинска выложили видео о том, как будет выглядеть город в 2020 году к саммитам ШОС и БРИКС.
Согласно видеоролику, на левом и правом берегу реки Миасс будет расположено здание
Кроме того, в городе построят 24 гостиницы с 2,5 тысячами современных номеров. На набережной реки Миасс обустроят береговую линию на протяжении километра. Детские зоны, велосипедные дорожки, лавочки и тумбы с электронными книгами — все это появится на новой набережной. По реке, очищенной от водорослей, пустят катамараны и катеры.