Челябинск-2020 показали с высоты птичьего полёта

Согласно видеоролику, на левом и правом берегу реки Миасс будет расположено здание конгрессно-выставочного центра, а также благоустроена набережная. Второй конгресс-холл «Таганай 2020» будет находиться на улице Труда рядом с комплексом «Гагарин Парк».

Кроме того, в городе построят 24 гостиницы с 2,5 тысячами современных номеров. На набережной реки Миасс обустроят береговую линию на протяжении километра. Детские зоны, велосипедные дорожки, лавочки и тумбы с электронными книгами — все это появится на новой набережной. По реке, очищенной от водорослей, пустят катамараны и катеры.