Лед встал у берегов Хабаровска
Ледостав установился в сроки близкие к обычным.
Ледостав установился в сроки близкие к обычным.
На Амуре у Хабаровска встал лёд. Ледостав на участке Хабаровск — Троицкое установился в сроки близкие к обычным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Ранее хабаровские синоптики прогнозировали ледостав в 20-х числах ноября в пределах многолетней нормы.
Напомним, к 13 ноября ледостав установился в Ульчском и Николаевском районах края.
Как ранее сообщали ИА «Хабаровский край сегодня» синоптики, в эти выходные температура воздуха в регионе будет ниже нормы на 9−10 градусов. Днем в Хабаровске обещают 16−18 градусов мороза с западным ветром, 8−13 м/с. Потепление прогнозируют в начале следующей недели — 27 и 28 ноября.