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16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В США впервые вживили в мозг человека влияющий на настроение имплант

Две группы нейробиологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Массачусетского госпиталя под руководством Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США впервые имплантировали в мозг человека нейроимплант, генерирующий электромагнитные волны и таким образом регулирующий настроение.

Результаты исследования изложены в журнале Nature.

Это первый нейроимплант с обратной связью, который удалось вживить в мозг живого человека.

Устройство считывает электромагнитное поле мозга, выделяет характерные для разного физического состояния паттерны и создает собственные электромагнитные колебания таким образом, чтобы результирующая собственной электромагнитной активности мозга и импланта создавала колебания с заданными характеристиками.

Предполагается, что устройство можно использовать для терапии нервных расстройств, таких как депрессия и посттравматическое расстройство. Устройство уже опробовано на шести добровольцах.

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