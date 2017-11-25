Дорожная техника готовится к грядущему снегопаду во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 ноября, PrimaMedia.

Дорожная техника выходит на точки базирования для обработки дорог Владивостока перед началом обещанного снегопада. По прогнозу синоптиков, в городе и крае сегодня, 25 ноября, ожидается небольшой снегопад и, как следствие, гололедные явления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» выходит на точки базирования во Владивостоке, чтобы до начала снегопада обработать дороги противогололедными реагентами. Затем, по мере возможного усиления осадков, техника будет вести подсыпку противогололедными материалами, а также сметание снега. Особое внимание будет уделено основным магистралям, опасным спускам-подъемам.

Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют в случае начала снегопада воздержаться от поездок — в целях личной безопасности, а также для более оперативной обработки и очистки дорог, добавляют в мэрии.

Напомним, по прогнозам синоптиков, вечером в Приморье начнется снегопад, который прекратится только в воскресенье. Снежный накат, равно как и гололедица, увеличивают риск аварий, поэтому водителей просят по возможности отказаться от поездок. По скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.