Туман прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронты, будут оказывать влияние на погоду преимущественно в южных областях. Здесь в выходные дни и понедельник ожидаются местами осадки, дождь, переходящий в снег, туман и гололёд», — говорится в сообщении.



На остальной территории республики, по информации синоптиков, под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается туман и в отдельных районах небольшой снег. Температура воздуха понизится, но всё ещё будет выше климатической нормы на 3−6 градусов.