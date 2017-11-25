Туман прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О погоде в Казахстане на ближайшие два выходных дня рассказали синоптики РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О погоде в Казахстане на ближайшие два выходных дня рассказали синоптики РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«Циклон и связанные с ним атмосферные фронты, будут оказывать влияние на погоду преимущественно в южных областях. Здесь в выходные дни и понедельник ожидаются местами осадки, дождь, переходящий в снег, туман и гололёд», — говорится в сообщении.
На остальной территории республики, по информации синоптиков, под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается туман и в отдельных районах небольшой снег. Температура воздуха понизится, но всё ещё будет выше климатической нормы на 3−6 градусов.