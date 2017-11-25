Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Юрий Николаев откровенно рассказал о расставании с женой
ЛНР: Украинские силовики погибли при попытке выйти на позиции ЛНР
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Медведев уволил зятя Ельцина
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Обращение канадца к Путину от имени всей украинской диаспоры в РФ
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
09:20 (мск), источник: Kazinform

Туман прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О погоде в Казахстане на ближайшие два выходных дня рассказали синоптики РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 758 мм рт. ст. 3 м/с

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронты, будут оказывать влияние на погоду преимущественно в южных областях. Здесь в выходные дни и понедельник ожидаются местами осадки, дождь, переходящий в снег, туман и гололёд», — говорится в сообщении.

На остальной территории республики, по информации синоптиков, под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается туман и в отдельных районах небольшой снег. Температура воздуха понизится, но всё ещё будет выше климатической нормы на 3−6 градусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В покушении на убийство подозревается школьник из Алматинской области
Казахстанцам вернут более 900 млн тенге по счетам на отопление
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Правительство выделило дополнительные деньги на помощь инвалидам
Глава ЛНР написал заявление об отставке по состоянию здоровья
Порошенко рассказал о «четырех союзах» Украины с Европой
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь