Рашид Маликов о Нуралиеве: в кино и жизни он был другом героя

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане скончался актер и режиссер Шухрат Нуралиев. Он умер в столичном Республиканском специализированном научно-практическом центре эндокринологии, куда попал в критическом состоянии с осложнениями сахарного диабета.

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О том, какой это был человек и как он подавал себя в кино и жизни, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал известный в стране режиссер, актер и сценарист Рашид Маликов.

По его словам, Нуралиев был хороший, обаятельный и очень добрый человек, карьера которого только начиналась.

«Ему было всего 37 лет. Как говорится, еще жить да жить. Я его знал как потрясающего актера, замечательного человека, мне искренне жаль, что его не стало. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким», — поделился собеседник.

При этом он также добавил, что Нуралиева очень любили зрители. Поэтому, как заметил Маликов, это большая потеря для узбекского киноискусства. Он был одним из лучших комических актеров в Узбекистане.

«У него много хороших ролей, он был типажный актер, очень характерный. Он всегда играл добряков-толстяков. Вы знаете, есть такое амплуа — друг героя. Он был всегда другом героя, был всегда положительный. Никогда не играл каких-то негодяев, подлецов. Всегда играл добрых, широкой души людей. И в жизни он был точно такой же. Нам и узбекскому кинематографу будет его очень недоставать», — заключил режиссер.