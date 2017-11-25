Рашид Маликов о Нуралиеве: в кино и жизни он был другом героя
Шухрату Нуралиеву было всего 37 лет, его карьера только начиналась; воспоминаниями об актере поделился режиссер Рашид Маликов.
Шухрату Нуралиеву было всего 37 лет, его карьера только начиналась; воспоминаниями об актере поделился режиссер Рашид Маликов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане скончался актер и режиссер Шухрат Нуралиев. Он умер в столичном Республиканском специализированном
О том, какой это был человек и как он подавал себя в кино и жизни, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал известный в стране режиссер, актер и сценарист Рашид Маликов.
По его словам, Нуралиев был хороший, обаятельный и очень добрый человек, карьера которого только начиналась.
«Ему было всего 37 лет. Как говорится, еще жить да жить. Я его знал как потрясающего актера, замечательного человека, мне искренне жаль, что его не стало. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким», — поделился собеседник.
При этом он также добавил, что Нуралиева очень любили зрители. Поэтому, как заметил Маликов, это большая потеря для узбекского киноискусства. Он был одним из лучших комических актеров в Узбекистане.
«У него много хороших ролей, он был типажный актер, очень характерный. Он всегда играл
Отметим, что Шухрат Нуралиев известен по фильмам «Таксист», «Подкидыш», «Удар», «Скромная девушка». Кроме того, он снял кинокартину «Мы в вашем распоряжении, брат».