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08:02 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как алкоголь влияет на сексуальность

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Употребление различных алкогольных напитков вызывает у людей разные эмоции, выяснили сотрудники исследовательского департамента отделения Национальной службы здравоохранения Британии в Уэльсе, их работа опубликована в British Medical Journal.

Источник: Reuters

Исследователи с помощью онлайн-опроса проанализировали, как почти 30 тысяч человек из 21 страны в возрасте 18−34 лет в течение года реагировали на употребляемый алкоголь. Согласно полученным результатам, крепкие напитки, такие как водка, джин и виски, вызывали сильные эмоции и напряжение — 30% сообщили о росте агрессии, 28% — о чувстве беспокойства, 22% — о желании плакать. В то же время больше половины респондентов отметили рост энергичности, уверенности и сексуальности.

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Обратный эффект, как выяснилось, имеют пиво и вино. Половина употреблявших эти напитки людей отмечает чувство расслабленности, а 60% выпивших красное вино говорили о сильной усталости. Около 40% людей чувствовали себя менее энергично, выпив пиво, при этом этот напиток помогал 45% участников исследования ощутить прилив уверенности.

Отмечается, что женщины чаще мужчин говорили о сильных эмоциях, однако последние оказывались больше склонны к агрессии.

«Алкоголь остается алкоголем независимо от формы, действуя на мозг одинаково. Поэтому вполне вероятно, что часть наших ключевых результатов будет связана с дозой, то есть с тем сколько алкоголя в конечном итоге поступает в организм за определенное время при употреблении разных напитков», — указывается в исследовании.

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