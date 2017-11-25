Медики приблизились к разгадке эволюции интеллекта человека
Попытки обучить приматов, чтобы они смогли продемонстрировать признаки эволюции, проваливаются. Ученые предприняли попытку объяснить высокий интеллект человека при помощи химии.
Попытки обучить приматов, чтобы они смогли продемонстрировать признаки эволюции, проваливаются. Ученые предприняли попытку объяснить высокий интеллект человека при помощи химии.
Гормон дофамин, как известно, ответственен за наше удовольствие, но, похоже, он сыграл большую роль в развитии людского интеллекта. Новое исследование ученых из Йельской школы медицины показало, что система вознаграждения развивается у человека иначе, чем у приматов.
Медики выяснили, что люди располагают щедрым запасом дофамина в областях мозга, которые помогают нам размышлять и планировать. Этот факт способен объяснить, почему мы умнее других приматов, и наконец ответить на вопрос, как именно разделилась ветвь эволюции.
Исследователи проанализировали 247 образцов тканей мозга макак, шимпанзе и людей. В обзор были включены генетические компоненты 16 областей головного мозга. В большинстве случаев различия были едва заметны. Однако в неокортексе, ответственном за обработку воспоминаний и языковые функции, а также в полосатом теле, участвующем в принятии решений, различия имелись. И различия были серьезными.
Два фермента, тирозингидроксилаза и
Около 1,5% нейронов в полосатом теле человека вырабатывают дофамин — это в три раза больше, чем у обезьян.
Пока что ученые не могут с уверенностью сказать, ключевая ли роль у дофаминовых различий, но очевидная подсказка уже имеется.
Она бросает вызов идее, что главным изменением стал размер мозга и что именно неокортекс стал развиваться в пользу интеллекта.