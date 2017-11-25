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08:13 (мск), источник: Моя Планета

Медики приблизились к разгадке эволюции интеллекта человека

Попытки обучить приматов, чтобы они смогли продемонстрировать признаки эволюции, проваливаются. Ученые предприняли попытку объяснить высокий интеллект человека при помощи химии.

Источник: Моя Планета

Гормон дофамин, как известно, ответственен за наше удовольствие, но, похоже, он сыграл большую роль в развитии людского интеллекта. Новое исследование ученых из Йельской школы медицины показало, что система вознаграждения развивается у человека иначе, чем у приматов.

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Медики выяснили, что люди располагают щедрым запасом дофамина в областях мозга, которые помогают нам размышлять и планировать. Этот факт способен объяснить, почему мы умнее других приматов, и наконец ответить на вопрос, как именно разделилась ветвь эволюции.

Исследователи проанализировали 247 образцов тканей мозга макак, шимпанзе и людей. В обзор были включены генетические компоненты 16 областей головного мозга. В большинстве случаев различия были едва заметны. Однако в неокортексе, ответственном за обработку воспоминаний и языковые функции, а также в полосатом теле, участвующем в принятии решений, различия имелись. И различия были серьезными.

Два фермента, тирозингидроксилаза и DOPA-декарбоксилаза, что участвуют в продуцировании гормона дофамина, у людей обладали повышенной активностью.
Около 1,5% нейронов в полосатом теле человека вырабатывают дофамин — это в три раза больше, чем у обезьян.

Пока что ученые не могут с уверенностью сказать, ключевая ли роль у дофаминовых различий, но очевидная подсказка уже имеется.

Она бросает вызов идее, что главным изменением стал размер мозга и что именно неокортекс стал развиваться в пользу интеллекта.

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Медики приблизились к разгадке эволюции интеллекта человека
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