Президент поручил заняться районной медициной

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Во время рабочей поездки в Буда-Кошелевский район президент Лукашенко оценил уровень обслуживания пациентов в местной ЦРБ. Там он отметил, что государству давно пора заняться медициной первичного уровня, медучреждениями в районных центрах и небольших населенных пунктах.

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«У нас наметился какой-то дисбаланс, делаем высочайшего уровня операции, а какая ситуация на местах? Пора обратить большее внимание на эти медучреждения», — сказал президент.

Президент подчеркнул важность того чтобы медицина была доступной каждому человеку, вне зависимости от того, где он живет — в большом городе или в райцентре. Государство по-прежнему будет уделять большое внимание развитию здравоохранения, но везде нужно исходить с точки зрения целесообразности, заверил Президент.