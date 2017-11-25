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10:41 (мск), источник: Sputnik.by

Президент поручил заняться районной медициной

Во время поездки в Буда-Кошелевский район глава государства отметил, что перекоса между столичной медициной с ее высокими технологиями и больницами в районах быть не должно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Во время рабочей поездки в Буда-Кошелевский район президент Лукашенко оценил уровень обслуживания пациентов в местной ЦРБ. Там он отметил, что государству давно пора заняться медициной первичного уровня, медучреждениями в районных центрах и небольших населенных пунктах.

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«У нас наметился какой-то дисбаланс, делаем высочайшего уровня операции, а какая ситуация на местах? Пора обратить большее внимание на эти медучреждения», — сказал президент.

Президент подчеркнул важность того чтобы медицина была доступной каждому человеку, вне зависимости от того, где он живет — в большом городе или в райцентре. Государство по-прежнему будет уделять большое внимание развитию здравоохранения, но везде нужно исходить с точки зрения целесообразности, заверил Президент.

Президент пообщался с медицинскими работниками и пациентами Буда-Кошелевской центральной районной больницы. Ему рассказали о том, как организовано медобслуживание населения в регионах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, к числу которых относится и Буда-Кошелевский район.

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