В Алматы определили высокорискованные участки дорог
В Алматы определили 17 высокорискованных участков дорог, пишет Patrul.kz. На этих участках решено устанавливать пешеходные переходы.
В Алматы определили 17 высокорискованных участков дорог, пишет Patrul.kz. На этих участках решено устанавливать пешеходные переходы.
Как отмечает издание, после проведенного анализа Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы совместно с ДВД определены 17 наиболее опасных участков дорог.
В результате совместных исследований сотрудниками двух Департаментов высокорискованными признаны следующие перекрестки: Райымбека — Суюнбая — Пушкина;Райымбека — Розыбакиева — Кудерина;Абая — Алтынсарина;Сейфуллина — Райымбека;Рыскулова — Шарипова;Рыскулова — Момышулы;Манаса — Жандосова — Сатпаева;Саина — Шаляпина;Шаляпина — Алтынсарина;Райымбека — Саина;Абая — Саина;Толе би — Ауэзова;Абая — Фурманова;Палладина — Жумабаева;Саина — Толе би;по Северному кольцу от ТД «Адем» до поворота на микрорайон «Дорожник».
Кроме этого, сотрудниками ДАГС и ПК по городу Алматы были обследованы участки дорог, где затруднен переход пешеходов через оживленные городские трассы. Сотрудники полиции, рассмотрев рекомендации антикоррупционеров, приняли решение об установке на указанных отрезках дорог пешеходных переходов и светофоров.
«Совместно с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы было проведено обследование по пересечению Талгарского тракта с улицей Аяз би. Здесь было рекомендовано обустройство надземных пешеходных переходов. Совместно со специалистами акимата города Алматы было проведено обследование, по результатам которого на данном пересечении решено организовать светофорное регулирование с вызывным табло, которое обеспечивает безопасный переход пешеходов. Здесь очень интенсивное движение транспортных средств», — отметил старший инспектор по особым поручениям
Новый пешеходный переход, который недавно появился на перекрестке улиц Курмангазы и Тулебаева, очень порадовал местных жителей. Особенно удобно стало переходить дорогу детям, молодым мамам с коляской и бабушкам. Им больше не придется бегать между машинами или ждать, когда закончится интенсивный поток автомобилей, чтобы оказаться на другой стороне улицы. Для оптимизации дорожного движения и снижения аварийности на сложных участках основных транспортных артерий города по инициативе Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (ДАГС и ПК) по городу Алматы совместно с полицией южной столицы были внесены изменения в схему проезда некоторых перекрестков и перехода улиц.
«В рамках 10-и шагов ДАГС и ПК по городу Алматы внесена рекомендация по установке пешеходного перехода по улице Курмангазы, угол улицы Тулебаева. В настоящее время мы находимся на данном участке, и наши рекомендации исполнены в полном объеме», — рассказывает руководитель управления по профилактике коррупции ДАГС и ПК Ельнар Игиликов.