Загадочный шум услышали жители разных уголков Земли
Таинственный гулкий звук, напоминающий громкий взрыв, слышат в последние месяцы жители многих частей мира, в основном, в США.
Таинственный гулкий звук, напоминающий громкий взрыв, слышат в последние месяцы жители многих частей мира, в основном, в США.
Исследователи сверхъестественных явлений официально зарегистрировали 64 таких случаев, хотя специалисты убеждены, что на самом деле «взрывов» могло быть значительно больше.
Природу этого шума до сих пор не удалось определить, и экспертам вместе с обывателями остается только в недоумении почесывать головы. Необъяснимый зловещий звук фиксировали в Америке, Сирии, Финляндии, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Казахстане и множестве других стран. Очевидцы, услышавшие этот шум, обращались за разъяснениями к метеорологам, чиновникам, астрономам, военным и представителям Национального аэрокосмического Агентсва США (NASA), однако так и не получили внятных ответов.
Геологические службы не фиксировали никаких землетрясений, обсерватории — входящих в земную атмосферу метеоритов. И хотя, к примеру, в Сирии сегодня идут военные действия, и там страшный «бум» можно было бы объяснить реальным взрывом, странный шум слышат даже в самых мирных государствах.
Конспирологи выдвинули несколько правдоподобных, по их мнению, теорий. Согласно одной из них, тайное мировое правительство тестирует в разных точках Земли некое передовое оружие — возможно, даже климатическое.
Уфологи, в свою очередь, считают, что виной всему проделки инопланетян, и не исключено, что представители агрессивной внеземной цивилизации вскоре совершат вторжение на Землю.