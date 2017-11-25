Загадочный шум услышали жители разных уголков Земли

Исследователи сверхъестественных явлений официально зарегистрировали 64 таких случаев, хотя специалисты убеждены, что на самом деле «взрывов» могло быть значительно больше.

Природу этого шума до сих пор не удалось определить, и экспертам вместе с обывателями остается только в недоумении почесывать головы. Необъяснимый зловещий звук фиксировали в Америке, Сирии, Финляндии, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Казахстане и множестве других стран. Очевидцы, услышавшие этот шум, обращались за разъяснениями к метеорологам, чиновникам, астрономам, военным и представителям Национального аэрокосмического Агентсва США (NASA), однако так и не получили внятных ответов.

Геологические службы не фиксировали никаких землетрясений, обсерватории — входящих в земную атмосферу метеоритов. И хотя, к примеру, в Сирии сегодня идут военные действия, и там страшный «бум» можно было бы объяснить реальным взрывом, странный шум слышат даже в самых мирных государствах.

Конспирологи выдвинули несколько правдоподобных, по их мнению, теорий. Согласно одной из них, тайное мировое правительство тестирует в разных точках Земли некое передовое оружие — возможно, даже климатическое.