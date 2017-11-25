По инициативе президента в Ташкенте появится Сеульская улица

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Южную Корею посетил мэрию столицы республики. Главу государства встретил мэр города Сеула Пак Вон Сун.

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Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, состоялась церемония присвоения президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву звания почетного гражданина города Сеула.

Выступившие на церемонии отметили динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей и указали, что государственный визит Шавката Мирзиёева имеет важное значение для дальнейшего укрепление дружеских отношений двух стран.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев предложил назвать одну из улиц города Ташкенте в честь Сеула в знак дружбы между народами.

Президенту был торжественно вручен знак почетного гражданина города Сеула.

На встрече особо отмечалось, что Узбекистан и Южную Корею прочно связывают традиционная дружба, отношения взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

В различных отраслях экономики Узбекистана осуществлены и продолжают реализовываться десятки крупных проектов с участием крупных банков и компаний Южной Кореи. Официальный Сеул традиционно является ведущим инвестиционным и технологическим партнером в реализации приоритетных программ по диверсификации и модернизации промышленности и инфраструктуры нашей страны.

Глава нашего государства 3 июля текущего года принял мэра Сеула Пак Вон Суна в Ташкенте, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития практического сотрудничества между городами-побратимами Ташкентом и Сеулом.