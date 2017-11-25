Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Юрий Николаев откровенно рассказал о расставании с женой
ЛНР: Украинские силовики погибли при попытке выйти на позиции ЛНР
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Обращение канадца к Путину от имени всей украинской диаспоры в РФ
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10:08 (мск), источник: Sputnik

По инициативе президента в Ташкенте появится Сеульская улица

Шавкат Мирзиёев предложил назвать одну из улиц города Ташкенте в честь Сеула в знак дружбы между народами.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Южную Корею посетил мэрию столицы республики. Главу государства встретил мэр города Сеула Пак Вон Сун.

Читайте также
Шавкату Мирзиёеву присвоено звание почетного гражданина Сеула

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, состоялась церемония присвоения президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву звания почетного гражданина города Сеула.

Выступившие на церемонии отметили динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Южной Кореей и указали, что государственный визит Шавката Мирзиёева имеет важное значение для дальнейшего укрепление дружеских отношений двух стран.
В свою очередь, Шавкат Мирзиёев предложил назвать одну из улиц города Ташкенте в честь Сеула в знак дружбы между народами.

Президенту был торжественно вручен знак почетного гражданина города Сеула.

На встрече особо отмечалось, что Узбекистан и Южную Корею прочно связывают традиционная дружба, отношения взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

В различных отраслях экономики Узбекистана осуществлены и продолжают реализовываться десятки крупных проектов с участием крупных банков и компаний Южной Кореи. Официальный Сеул традиционно является ведущим инвестиционным и технологическим партнером в реализации приоритетных программ по диверсификации и модернизации промышленности и инфраструктуры нашей страны.

Глава нашего государства 3 июля текущего года принял мэра Сеула Пак Вон Суна в Ташкенте, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития практического сотрудничества между городами-побратимами Ташкентом и Сеулом.

На нынешней встрече особое внимание было уделено использованию передового опыта Южной Кореи в области управления городом, развития транспортной системы и жилищно-коммунального хозяйства на основе современных технологий. Отмечалась важность активного взаимодействия в сферах градостроительства, архитектуры и ландшафтного дизайна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ташкенте ЗИЛ протаранил несколько машин и автобус
Нашли решение: Узбекистан привлек 10 тыс. человек для работы с мусором
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Глава ЛНР написал заявление об отставке по состоянию здоровья
Порошенко рассказал о «четырех союзах» Украины с Европой
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь