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09:31 (мск), источник: Tengrinews

Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана готов признать вину

Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать.

Источник: Tengrinews

Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать на следующей неделе свою вину. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, 22-летний уроженец Казахстана Баратов готов пойти на сделку со следствием и признать вину во время судебных слушаний в Сан-Франциско (штат Калифорния) в следующий вторник. Баратов прибыл из Казахстана в Канаду в 2007 году, через четыре года он получил гражданство этой страны. В марте текущего года он был арестован в Анкастере (провинция Онтарио).

В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам — двум сотрудникам ФСБ РФ и еще одному человеку, которого американская сторона также называет хакером.

По данному делу был арестован только Баратов. По утверждению Соединенных Штатов, он и другие обвиняемые взломали «по меньшей мере 500 миллионов учетных записей» Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.

В августе канадца экстрадировали в США. Изначально он не признавал в суде свою вину.

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