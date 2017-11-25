Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана готов признать вину
Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать.
Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать.
Гражданин Канады Карим Баратов, который обвиняется в США в осуществлении кибератак на системы американской компании Yahoo, намерен признать на следующей неделе свою вину. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, 22-летний уроженец Казахстана Баратов готов пойти на сделку со следствием и признать вину во время судебных слушаний в
В тот же день власти США предъявили обвинения в совершении в 2014 году кибератак в отношении Yahoo Баратову и трем россиянам — двум сотрудникам ФСБ РФ и еще одному человеку, которого американская сторона также называет хакером.
По данному делу был арестован только Баратов. По утверждению Соединенных Штатов, он и другие обвиняемые взломали «по меньшей мере 500 миллионов учетных записей» Yahoo и получили доступ к информации, представляющей разведывательную и коммерческую ценность.
В августе канадца экстрадировали в США. Изначально он не признавал в суде свою вину.