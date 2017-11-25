В прыжке водителя в Неман пока не усматривают производственных причин

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. По факту несчастного случая прокуратура Гродненской области проводит проверку в автопарке. К анализу ситуации с соблюдением законности привлечены специалисты областного управления Департамента государственной инспекции труда и профильный профсоюз. Пока производственных причин в поступке 57-летнего водителя не усматривается, хотя значительные нарушения трудового законодательства все же выявлены.

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После этого случая люди в городе заговорили о чрезмерной трудовой нагрузке на водителей автопарка. Позже специалисты профсоюза и Департамента государственной инспекции труда подтвердили наличие нарушений, связанных с превышением допустимой законом нормы переработки, и невысокий уровень оплаты труда. Сегодня в организации не хватает 72 водителей. На место отсутствующих приходилось заступать штатным сотрудникам, нередко — в нарушение условий коллективного договора и обязательных периодов отдыха, продолжительность которых должна минимум в 2 раза превышать длительность отработанной смены. Председатель Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций Владимир Ринг назвал конкретные цифры:

— За 2017 год в среднем количество часов сверхурочной работы на одного водителя в Гродненском автопарке составило 39 часов в месяц. За 10 месяцев переработка составила 320 часов при законодательно разрешенной норме 180 часов.

Правда, в профсоюзе обращают внимание на тот факт, что за последние 2 года от работников Гродненского автопарка на их адрес поступила всего одна жалоба. Точнее, это была просьба помочь с продлением контракта.

Результаты прокурорской проверки станут известны к 27 ноября. Первый заместитель директора Гродненского автопарка Дмитрий Буткевич комментировать предварительные результаты проверки пока не берется, а вот назвать причины сложившейся ситуации не отказался:

— Мы постоянно ищем водителей. Даем объявления везде, где только можно. И люди приходят, но, получив опыт и квалификацию, они увольняются, чтобы найти себе работу за границей. У нас трудятся классные специалисты, спрос на таких есть. Насколько мне известно, еще ни один водитель от нас не ушел в другой автопарк страны.

По факту травмирования водителя Гродненское областное управление Департамента государственной инспекции труда проводит специальное расследование. Его задача: окончательно определить, связан ли данный несчастный случай с производством. Обстоятельства падения с моста и его причины сейчас изучают в самой инспекции и милиции. Согласно постановлению Совмина О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если поступок водителя будет квалифицирован как умышленное причинение вреда собственному здоровью, травма будет признана непроизводственной. В инспекции проинформировали: за прошлый год трое жителей Гродненской области свели счеты с жизнью по личным причинам на рабочем месте.