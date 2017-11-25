Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 ноября, праздники, приметы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 25 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 3 С до + 5 С.

Температурный режим.

Максимальная температура воздуха днем составит + 4 С в Кишиневе и + 5 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. К счастью, сильные магнитные бури позади. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +3 С днем, а ночью — 1 С.

В центре республики ожидается от +3 до + 5 С в дневные часы и 0+1 С — ночью. На юге температура поднимется до + 5 градусов днем и +2 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 25 и 26 ноября — ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне — 1 + 5 С.

Праздники

25 ноября — день Иоанна Милостивого.

В церкви 25 ноября почитали патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI—VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью.

Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество.

В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

На Ивана Милостивого 25 ноября женщины по традиции молятся святому о хорошей судьбе своим детям.

В этот день завершается осенняя пора свадеб, догуливаются последние праздники по этому поводу. В старину следующий свадебный цикл начинался лишь под Рождество.

Народные приметы.