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11:11 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 ноября, праздники, приметы

25 ноября на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 3 С до + 5 С.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 25 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, температура воздуха составит от — 3 С до + 5 С.

Температурный режим.

Максимальная температура воздуха днем составит + 4 С в Кишиневе и + 5 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. К счастью, сильные магнитные бури позади. Однако всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +3 С днем, а ночью — 1 С.

В центре республики ожидается от +3 до + 5 С в дневные часы и 0+1 С — ночью. На юге температура поднимется до + 5 градусов днем и +2 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 25 и 26 ноября — ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне — 1 + 5 С.

Праздники

25 ноября — день Иоанна Милостивого.

В церкви 25 ноября почитали патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI—VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью.

Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество.

В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

На Ивана Милостивого 25 ноября женщины по традиции молятся святому о хорошей судьбе своим детям.

В этот день завершается осенняя пора свадеб, догуливаются последние праздники по этому поводу. В старину следующий свадебный цикл начинался лишь под Рождество.

Народные приметы.

Дождь идет 25 ноября — до 4 декабря будут оттепели Нужно прочесть молитву Иоанну, чтобы дети были в безопасности и не болели Дождь пошел 25 ноября — холодов не будет до Введения Еще не похолодало — весна ранней будет Если человек родился 25 ноября, то он будет защитником слабых и обездоленных, может работать судьей. В качестве талисмана ему стоит носить бирюзу или турмалин Изморось утром наблюдается — вечером будут заморозки Облака против ветра плывут — ожидай снегопада в ближайшее время Низкие облака 25 ноября — будут морозы Какая погода на Иоанна — таким и начало декабря будет Дождь идет — примета, что до февраля будут стоять сырые и влажные погоды Ярко горит огонь в печи — на улице в ближайшие дни будет сухая и морозная погода В печи зола образуется — жди тепла Снег выпал 25 ноября — пролежит до самой весны, а сама весна будет поздней Если в этот день сделать доброе дело, то оно обязательно зачтется умершим родственникам и облегчит их участь на том свете Если до этого дня девушка не обзаведется парнем, то до Масленицы будет одна Покупки, совершенные в этот день, будут удачными и прослужат долго Если в этот день девушка купит обувь за компанию с подругами, то это приведет к неудачам в личной жизни Все мужчины на 25 ноября необыкновенно щедры Если жена накормит мужа орехами, то он, согласно приметам, перестанет ворчать и будет ласковым.

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