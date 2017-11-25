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09:36 (мск), источник: Интерфакс

Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Ингушские офтальмологи успешно прооперировали 121-летнего долгожителя из высокогорного села Гули Джейрахского района Аппаса Илиева, страдавшего катарактой, сообщил агентству «Интерфакс » в правительстве республики.

Источник: AP 2017

«Благодаря успешной операции врачам удалось восстановить зрение старца. Из-за катаракты 121-летний Аппас Илиев не мог читать Коран. Сейчас эта проблема позади. В ближайшие дни самый пожилой россиян сможет читать», — сказал собеседник агентства. Долгожитель чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку, добавил он.

Илиев родился 1 марта 1896 года. Долгожитель воспитал восьмерых детей, у него 35 внуков, около 20 правнуков, есть праправнуки.

Аппас Лорсович старается не принимать лекарств. Позволяет врачам делать лишь прививки. Несмотря на почтенный возраст, он ходит в мечеть, ведет активный образ жизни, принимает участие в выборах, косит сено и ухаживает за домашними животными.

По данным российской «Книги рекордов и достижений», является самым пожилым человеком в России.

На конференции в Астрахани офтальмологи возвращали зрение за минуты
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16 сентября© Ньюстюб
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