Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину

Источник: AP 2017

«Благодаря успешной операции врачам удалось восстановить зрение старца. Из-за катаракты 121-летний Аппас Илиев не мог читать Коран. Сейчас эта проблема позади. В ближайшие дни самый пожилой россиян сможет читать», — сказал собеседник агентства. Долгожитель чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку, добавил он.

Илиев родился 1 марта 1896 года. Долгожитель воспитал восьмерых детей, у него 35 внуков, около 20 правнуков, есть праправнуки.

Аппас Лорсович старается не принимать лекарств. Позволяет врачам делать лишь прививки. Несмотря на почтенный возраст, он ходит в мечеть, ведет активный образ жизни, принимает участие в выборах, косит сено и ухаживает за домашними животными.