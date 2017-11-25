Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Воевавший на стороне Украины актер Пашинин сбежал с передовой
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
В России могут ввести налог на смерть
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
ВСУ заявили о «внезапном» захвате крупных территорий Донбасса
США не смогли перехватить неопознанный аппарат
Бондарчук в шикарной шубе затмила всех на презентации
Андрей Аршавин с женой отправился на Мальдивы
У любовника Волочковой роман с женой ее водителя
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минимальный порог для поступления в вуз хотят повысить

Минимальные результаты на ЦТ, с которыми можно подавать документы в университеты, в следующем году хотят повысить, предположительно, на 5 баллов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Первый замминистра образования Вадим Богуш подтвердил: такая норма есть в проекте указа, который предусматривает изменения и дополнения в правила приема в ссузы и вузы.

Читайте также
В Беларуси впервые провели операции по избавлению детей от аритмии

Для начала пороговые баллы планируют увеличить по первому профильному предмету. По мнению замминистра, это сделает его более значимым и поможет отобрать самых подготовленных абитуриентов. Дальнейшее повышение планки будет поэтапным и пойдет в связке с внедрением новых методик по обработке результатов тестов. Напомним, в начале ноября министр образования Игорь Карпенко уже сообщил, что предполагается повысить пороговое значение по тестированию, которое будет считаться неудовлетворительной оценкой. Сейчас пока минимум по языкам на филологические специальности — 20 баллов, для технарей — 10. Что касается остальных предметов, то по первому профильному по математике, физике, химии и биологии нужно перешагнуть отметку в 15 баллов, по остальным — 20. Для второго профильного предмета пока цифры ниже — 10 и 15, а для некоторых сельскохозяйственных и силовых вузов неудовлетворительной и вовсе считается отметка лишь от 0 до 4 баллов.

К слову, есть и другие предложения относительно предстоящей вступительной кампании. Скажем, по минимальному стажу для абитуриентов, которые подают документы на заочное отделение. В планах дать поступающим возможность получать целевое направление для подготовки на востребованные экономикой специальности независимо от места расположения организации. Льготные категории кандидатов в студенты собираются оптимизировать, а ссузы получат право использовать собеседование.

pasiyak@sb.by.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
В Луганске при взрыве гранаты три женщины получили ранения
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь