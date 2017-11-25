Минимальный порог для поступления в вуз хотят повысить

Для начала пороговые баллы планируют увеличить по первому профильному предмету. По мнению замминистра, это сделает его более значимым и поможет отобрать самых подготовленных абитуриентов. Дальнейшее повышение планки будет поэтапным и пойдет в связке с внедрением новых методик по обработке результатов тестов. Напомним, в начале ноября министр образования Игорь Карпенко уже сообщил, что предполагается повысить пороговое значение по тестированию, которое будет считаться неудовлетворительной оценкой. Сейчас пока минимум по языкам на филологические специальности — 20 баллов, для технарей — 10. Что касается остальных предметов, то по первому профильному по математике, физике, химии и биологии нужно перешагнуть отметку в 15 баллов, по остальным — 20. Для второго профильного предмета пока цифры ниже — 10 и 15, а для некоторых сельскохозяйственных и силовых вузов неудовлетворительной и вовсе считается отметка лишь от 0 до 4 баллов.