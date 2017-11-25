Полиция Кубани призвала водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
ГУ МВД по Краснодарскому краю попросило водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.
ГУ МВД по Краснодарскому краю попросило водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.
По данным полиции,
«Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, особое внимание уделяя соблюдению скоростного режима, дистанции, выполнению предписаний дорожных знаков. В целях безопасности необходимо использовать автомобили, на которых установлены зимние шины», — сообщает
В ГИБДД напомнили, что оставленный или брошенный на дороге транспорт может создать затор или осложнить обстановку.
«Также водители должны быть готовы к тому, что в случае заторовой ситуации или в условиях серьезного осложнения погодных условий на дорогах края (горные и предгорные районы) может быть введено временное ограничение движения», — отметили в