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15:17 (мск), источник: ЮГА.ру

Полиция Кубани призвала водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды

ГУ МВД по Краснодарскому краю попросило водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.

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Источник: ЮГА.ру

По данным полиции, из-за низкой температуры на дорогах может появиться наледь, дождь приводит к ограничению видимости. Гололед может появиться на мостах и в низинах, особенно это опасно в горных и предгорных районах.

«Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, особое внимание уделяя соблюдению скоростного режима, дистанции, выполнению предписаний дорожных знаков. В целях безопасности необходимо использовать автомобили, на которых установлены зимние шины», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ГИБДД напомнили, что оставленный или брошенный на дороге транспорт может создать затор или осложнить обстановку. Из-за большого числа машин из других городов вероятны осложнения с движением в Сочи.

«Также водители должны быть готовы к тому, что в случае заторовой ситуации или в условиях серьезного осложнения погодных условий на дорогах края (горные и предгорные районы) может быть введено временное ограничение движения», — отметили в пресс-службе.

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