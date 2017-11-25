Полиция Кубани призвала водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды

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По данным полиции, из-за низкой температуры на дорогах может появиться наледь, дождь приводит к ограничению видимости. Гололед может появиться на мостах и в низинах, особенно это опасно в горных и предгорных районах.

«Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, особое внимание уделяя соблюдению скоростного режима, дистанции, выполнению предписаний дорожных знаков. В целях безопасности необходимо использовать автомобили, на которых установлены зимние шины», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ГИБДД напомнили, что оставленный или брошенный на дороге транспорт может создать затор или осложнить обстановку. Из-за большого числа машин из других городов вероятны осложнения с движением в Сочи.