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11:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии простились со старейшим депутатом республиканского парламента Рифгатом Гардановым

УФА, 25 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Доме Госсобрания Башкортостана состоялась церемония прощания с заместителем председателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации, руководителем фракции КПРФ Рифгатом Гардановым.

Проводить парламентария в последний путь пришли депутаты, представители Правительства республики, многочисленные коллеги, родные и близкие усопшего.

«Все мы знали Рифгата Тимирбаевича как достойного человека, выдающегося работника образования, видного государственного и общественного деятеля, депутата, искренне заботившегося об интересах своих избирателей, воспринимавшего боль и чаяния окружающих как свои собственные, — сказал Председатель Государственного Собрания в прощальной речи. — Рифгат Тимирбаевич много сделал для становления института парламентаризма в Башкортостане, развития республиканской системы законодательства, участвовал в разработке и принятии многих актуальных законопроектов. Профессионализм, компетентность, требовательность к себе и коллегам, порядочность, отзывчивость к нуждам граждан — вот качества, благодаря которым он приобрел заслуженный авторитет среди избирателей и депутатского корпуса».

Константин Толкачкев напомнил, что Рифгат Гарданов был старейшим депутатом парламента республики.

«Хорошо помню, как в этом статусе он открывал первое заседание Государственного Собрания пятого созыва, — сказал Председатель парламента. — Несмотря на преклонный возраст, он до последнего дня оставался в строю, работал наравне с более молодыми депутатами, а в чем-то, возможно, и опережал некоторых из нас. Коллеги всегда ценили в нем исключительную работоспособность и организаторский талант».

Константин Толкачев рассказал о трудовом пути Рифгата Гарданова, отметил, что парламентарий хорошо был известен педагогам, ученым, широкой общественности республики. Много лет он проработал в сфере образования.

«С 1988 по 1995 годы Рифгат Тимирбаевич работал министром народного образования БАССР. Он был одной из наиболее ярких личностей среди всех, кто когда-либо занимал эту должность. Примечательно, что он стал последним министром образования советской Башкирии и первым министром образования современного Башкортостана, — подчеркнул Председатель парламента. — Светлая память об этом замечательном человеке, патриоте Башкортостана и России, отдавшем все свои силы, опыт и знания служению Родине и соотечественникам, навсегда сохранится в наших сердцах».

На траурной церемонии выступили также министр образования Башкортостан Гульназ Шафикова, первый секретарь Башкирского республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, исполняющий обязанности главы Администрации Бураевского района Рикес Галлямутдинов, сын покойного Андрей Гарданов.

Рифгат Гарданов будет похоронен на его малой родине в деревне Ново-Ельдяково Бураевского района.

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