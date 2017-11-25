Роспотребнадзор сообщил о вспышке бруцеллеза в США

В сообщении на сайте Роспотрбнадзора говорится, что вирус наиболее опасен для беременных. По данным CDC, первый случай заболевания был выявлен в конце сентября 2017 года в штате Нью-Джерси. Отмечается, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллеза.