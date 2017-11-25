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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Роспотребнадзор сообщил о вспышке бруцеллеза в США

Центр по контролю заболеваний США (CDC) обнаружил в молоке компании Udder Milk штамм возбудителя бруцеллеза — Brucella abortus RB51. Об этом рассказали в Роспотрбнадзоре. В ведомстве попросили «учитывать данную информацию при планировании поездок».

В сообщении на сайте Роспотрбнадзора говорится, что вирус наиболее опасен для беременных. По данным CDC, первый случай заболевания был выявлен в конце сентября 2017 года в штате Нью-Джерси. Отмечается, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллеза.

СDC вместе с администрацией штата и Министерством здравоохранения США провели расследование источников инфицированного молока, но компания не предоставила информацию о фермах, которые предоставляю продукт. До обнаружения источника инфицирования CDC предложила населению обратиться в микробиологические лаборатории.

Бактерии, известь и даже гипс: Роспотребнадзор обнаружил в молоке опасные добавки
Во время загрузки произошла ошибка.
7 ноября© Ньюстюб
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