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16:19 (мск), источник: Esquire

OK Go сняли клип, в котором использовали 567 принтеров

Американская группа OK Go выпустила клип на песню Obsession, в котором задействовала 567 принтеров — они были синхронизированы между собой и на протяжении всего видео печатали фон.

з-за количества использованной бумаги клип сняли одним дублем.

Obsession лучше смотреть в качестве 1440р или 2160р, иначе часть сцен будет искажена. «Когда цвета и паттерны приходят в безумие, это становится слишком сложно для стандартного разрешения на Youtube. Мы сломали матрицу», — предупреждают OK Go в описании видео. Клип снят в партнерстве с японским производителем бумаги Double A. Самым сложным в процессе производства было создание программы, которая позволила бы управлять всеми 567 принтерами и синхронизировать их работу. Съемки проходили в Японии и заняли около двух недель. Всю использованную бумагу, как отмечается в начале клипа, после съемок переработали, а вырученные средства передали «Гринпису». OK Go известна своими необычными видео. Upside Down & Inside Out был снят в невесомости, а съемки клипа на песню The One Moment заняли у группы четыре секунды, а отснятый материал они растянули на весь трек.

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 Анна Чиповская для Esquire
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