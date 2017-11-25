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14:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

12 лучших госслужащих получили дипломы из рук Президента Татарстана

(Казань, 25 ноября, «Татар-информ»). 12 лучших госслужащих республики получили дипломы из рук Президента Татарстана Рустама Минниханова и денежную премию. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Церемония награждения победителей конкурса «Лучший государственный гражданский служащий РТ» прошла в Доме Правительства.

В конкурсе, который состоялся в республике в четвертый раз, приняли участие представители министерств и ведомств. Финалисты успешно защитили свои проекты. Их могут реализовать в дальнейшем.

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