Кудрин назвал низкий уровень жизни людей главным вызовом и позором для России
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Глава Комитета гражданских инициатив,
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Глава Комитета гражданских инициатив,
«Начну с такого, что всех нас трогает в первую очередь — это то, что третий год у нас падает уровень жизни. Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей, и третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность. Бедность растет у нас в стране сейчас», — заявил он во время дискуссии на Общероссийском гражданском форуме в субботу.
«Поэтому я хотел бы на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности, — добавил
Между тем, отметил он, например, на промышленных предприятиях у нас последние полгода, может быть, чуть больше зарплата
«В тех предложениях, которые мы готовим, минимум, за лет