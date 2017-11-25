Кудрин назвал низкий уровень жизни людей главным вызовом и позором для России

Источник: РИА "Новости"

«Начну с такого, что всех нас трогает в первую очередь — это то, что третий год у нас падает уровень жизни. Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей, и третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность. Бедность растет у нас в стране сейчас», — заявил он во время дискуссии на Общероссийском гражданском форуме в субботу.

Так Кудрин ответил на вопрос о вызовах, которые стоят перед страной на сегодняшний день.

«Поэтому я хотел бы на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности, — добавил экс-министр. — Я бы сказал, по показателям даже в благоприятный период, до кризиса, мы, в общем, имели чрезмерно высокий уровень бедности. В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно».

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Кудрин отметил, что рост бедности порождает рост неравенства, когда «не все сегодня могут двигаться к улучшению своего положения».

Между тем, отметил он, например, на промышленных предприятиях у нас последние полгода, может быть, чуть больше зарплата все-таки растет. «Но у нас, оказывается, есть те группы населения, те регионы, где благосостояние падает», — сказал глава Комитета гражданских инициатив.

Экс-министр отметил, что у его команды есть рецепт повышения уровня жизни и сокращения бедности.